Chi come capitano della Fiorentina? Per Sky la scelta è di nuovo De Gea

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Non dovrebbe cambiare il capitano della Fiorentina per la prossima stagione. La società e Grosso continuano a lavorare per costruire la squadra della prossima stagione e un altro tassello importante è stato deciso in questi giorni.

Come riportato oggi da Sky Sport, la scelta del nuovo allenatore ricadrà di nuovo su David De Gea, portiere spagnolo che già lo scorso anno è stato eletto dall'ex tecnico Vanoli come guida della squadra nel momento in cui è stata tolta la fascia a Ranieri. L'estremo difensore sarà confermato a Firenze nonostante qualche voce di mercato si rincorra già da giugno, per questo alla fine non ci sono stati dubbi anche dopo un confronto con il resto dello spogliatoio.