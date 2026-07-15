Atta a Sky: "Fiorentina il progetto giusto per me. Sono felice di essere qui"

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Arthur Atta è intervenuto a Sky Sport dopo le parole in conferenza stampa. Queste le risposte del calciatore: "Perché ho scelto la Fiorentina? Ho parlato con il mister e con Paratici e mi hanno detto che volevano far crescere la società. Ho pensato che fosse il progetto giusto per me. Sono un centrocampista tecnico, box to box, a cui piace giocare con la palla. Voglio aiutare la squadra a fare gol e la squadra può aiutare me a segnare".

Grosso ti vede come mezzala sinistra. È quello il tuo ruolo?

"Faccio quello che mi chiede il mister, è lui che decide. Io mi sento molto bene come mezzala sinistra. Grosso vuole un gioco offensivo, ho pensato subito che questo fosse il mio calcio: è questo che mi ha portato ad accettare la Fiorentina".

Per i tifosi sei già un idolo.

"Sono felice di essere qui, ora tocca a me dimostrare sul campo. Voglio dare il massimo per i tifosi".

La Fiorentina ha speso tanto per te, è una responsabilità?

"Sì, mi hanno dato la loro fiducia, ora tocca a me ripagarla. Sono pronto e non vedo l'ora di iniziare".

Nani ha detto che sei un mix fra Bellingham e Zidane.

"L'ha sempre detto, me l'ha detto anche di persona. Sono un giocatore diverso, il paragone fa piacere, ma sono un giocatore diverso. Il mio idolo è Ronaldo, ma se guardiamo al mio ruolo mi ispiro a Pogba".

Dove può arrivare questa Fiorentina?

"Siamo solo all'inizio del ritiro, dobbiamo conoscerci. Ci sono nuovi giocatori e un nuovo allenatore, dobbiamo capire chi siamo e avere la volontà di crescere tutti insieme".