FirenzeViola Carolina Correia possibile primo colpo di mercato estivo per la Femminile

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Il mercato della Fiorentina Femminile è pronto ad entrare nel vivo. I viola sono vicini ad ingaggiare la portoghese Correia del Torrense

Potrebbe essere già vicino il primo colpo di mercato in entrata per la Fiorentina Femminile. Sebbene siamo ancora a maggio, con il campionato appena finito, il mercato si muove di già in vista dell’estate che verrà. Secondo indiscrezioni pervenute a Firenzeviola, il primo colpo verrebbe dall’estero e, più precisamente dal Portogallo. Carolina Correia, difensore centrale classe 2002 (ventiquattro anni) del Torrense, approderà a Firenze per la prossima stagione. Giocatrice dinamica, con molte presenze e anche nel giro della Nazionale portoghese. Recentemente è stata protagonista ai campionati europei femminili disputatisi in Svizzera la scorsa estate.

Il profilo di Correia

Nata a Lisbona, Correia muove i primi passi nel Benfica e, a diciotto anni, passa in prima squadra dove vi rimarrà per quattro stagioni vincendo due campionati femminili lusitani. Nel 2020 si trasferisce in prestito al Damaiense dove disputa tutte le partite stagionali e poi, sempre a titolo temporaneo, passa al Torrense che, un anno più tardi, la riscatterà a titolo definitivo. Ora, stando alle nostre ultime notizie, la Fiorentina: prima esperienza all’estero e primo colpo in entrata per la Fiorentina per provare a rialzare la testa dopo il quarto posto di quest’annata.