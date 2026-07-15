Joao Mario sempre opzione per la Fiorentina: rifiutate Sassuolo e Bologna
Resiste l'ipotesi che Joao Mario, terzino di proprietà della Juventus, possa arrivare a Firenze in questa sessione di mercato. L'esterno portoghese ha dato priorità alla Fiorentina dopo l'avvicinamento del club viola nelle scorse settimane tanto che - secondo quanto riportato oggi da Tuttosport - avrebbe scelto di dare priorità ai gigliati rifiutando, almeno per ora, gli interessi di Sassuolo e Bologna su di lui.
Proprio il club rossoblu lo vorrebbe riportare in Emilia dove già ha giocato gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in prestito. Il quotidiano spiega che la Fiorentina entro la prossima settimana dovrebbe arrivare a chiudere l'operazione sulla base di un accordo annuale a poco meno di due milioni, con diritto di riscatto fissato sugli otto milioni. L’arrivo di Jimenez a Firenze non escluderebbe dunque quello del portoghese,
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