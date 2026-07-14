Accordo tra Fiorentina e Gremio per Valentini: la cifra dell'operazione
L'avventura di Nicolas Valentini alla Fiorentina è ormai ai titoli di coda. Il difensore argentino è infatti a un passo dal trasferimento al Gremio, con l'operazione che si avvia verso la definizione nelle prossime ore e i club che avrebbero trovato un accordo per il trasferimento in Brasile per una cifra attorno ai 3,5 milioni di euro. Lo riporta Sky Sport.
Dopo essere rientrato in viola a gennaio e aver chiuso la scorsa stagione in prestito al Verona, il centrale classe 2001 non rientra nei piani tecnici della società e di Fabio Grosso e per questo motivo la Fiorentina ha lavorato nelle ultime settimane per individuare una soluzione che consentisse al giocatore di trovare continuità altrove.
Il Gremio ha accelerato i contatti con il club viola e ha trovato un'intesa di massima per portare Valentini in Brasile. Restano da definire gli ultimi dettagli tra cui l'ok definitivo del calciatore prima del via libera e delle visite mediche.
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