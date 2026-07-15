Dopo Atta tocca a Dragusin: domani la conferenza stampa, ecco l'orario

Dopo Atta tocca a Dragusin: domani la conferenza stampa, ecco l'orarioFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:48News
di Redazione FV

Prosegue il programma di presentazioni dei nuovi calciatori al Viola Park durante il ritiro iniziato lunedì scorso dalla squadra agli ordini di Fabio Grosso. Dopo Arthur Atta che ha parlato quest'oggi dal Media Center del centro sportivo di Bagno a Ripoli, domani sarà la volta di Radu Dragusin, difensore centrale arrivato dal Tottenham e già protagonista nei primi giorni di ritiro. Questa la nota del club con l'orario della conferenza stampa:

"ACF Fiorentina informa che domani, giovedì 16 luglio, alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Radu Dragusin".