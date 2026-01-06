Il Lecce va ko con la Roma: i giallorossi vincono 2-0 con Ferguson e Dovbyk
La 19ª giornata di Serie A vale il ritorno al successo per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi si impongono 2-0 al Via del Mare contro il Lecce di Eusebio Di Francesco e chiudono così il proprio girone d’andata con 36 punti in classifica: Gasp diventa il sesto allenatore a conquistare 1.000 punti in Serie A dopo Trapattoni, Rocco, Liedholm, Allegri e Spalletti.
A sbloccare il match in terra pugliese è Ferguson al 14’, innescato da un tocco prezioso di Dybala, mentre Pisilli si vede annullare il raddoppio per fuorigioco al 38’. Pierotti si divora invece una clamorosa chance per pareggiare al 58’, prima del 2-0 marchiato da Dovbyk al 71’, su invito di Pisilli. La sconfitta tiene a 17 punti il Lecce (con una gara da recuperare), nuovamente ko dopo il pareggio strappato lo scorso weekend in casa della Juventus.
