L'Inter non sbaglia e vince a Parma. L'Udinese batte 2-1 il Torino con Zaniolo

Oltre a Lazio-Fiorentina, arrivano i fischi finali anche sui campi di Parma e Udine. L'Inter non sbaglia sul terreno di gioco del Tardini, con uno 0-2 che Chivu rifila alla sua ex squadra: decisivi Dimarco e Thuram, i nerazzurri continuano a viaggiare. Mentre il Torino sbaglia ancora e stavolta cade in casa contro l'Udinese, per 2-1. I friulani hanno la meglio con Ekkelenkamp e Zaniolo, a nulla serve la rete granata di Casadei.