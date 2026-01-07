Beltran: "È difficile dire di no al River. Sogno la Libertadores e la fascia da capitano"
Lucas Beltran, attaccante argentino in prestito dalla Fiorentina al Valencia, ha parlato nel canale Youtube di Ezzequiel delle voci circa un possibile suo ritorno al River Plate. Questo quanto da lui dichiarato: "Dal River non mi hanno ancora chiamato, ma se succederà ci penserò. È difficile dire di no al River. Ho due sogni grandi: vincere la Libertadores con il River e diventare capitano del club. Lo volevo quando ero lì. Non so quando né se succederà, ma il River è il posto dove sono stato felice, dove mi hanno formato e dove ho vinto titoli"
