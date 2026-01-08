Hernanes: "Non capisco le scelte di Sozza. Gudmundsson si butta"

L'ex Lazio, Hernanes, al termine della partita tra i biancocelesti e la Fiorentina, ha parlato a DAZN dei suoi dubbi sulle scelte arbitrali di Sozza, in particolare sui rigore assegnati nel corso della gara, prima alla Fiorentina per fallo di Gila su Gudmundsson e poi alla Lazio per l'irregolarità di Comuzzo ai danni di Zaccagni. Ecco le parole del brasiliano: "Non capisco le dinamiche delle scelte degli arbitri, non è calcio. Gudmundsson si butta proprio, per questo l’arbitro non ha fischiato, poi viene chiamato dal Var. Sono episodi che veramente mi disturbano.

Anche il rigore fischiato alla Lazio non è calcio. Sto pensando di entrare in silenzio stampa sugli arbitri".