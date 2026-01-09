Casting a centrocampo per la Fiorentina: per il CorFiorentino c'è anche Ilic del Torino

Anche il Corriere Fiorentino, nella sua pagina sportiva, dedica l'apertura al mercato della Fiorentina: preso Marco Brescianini, che nel 4-1-4-1 oppure nel 4-2-3-1 che ha in mente Vanoli può giocare da centrocampista, da mezzala o da esterno (in una parola: jolly) non è finita qui. Il direttore sportivo Goretti infatti (in attesa che Paratici si liberi, ma i tempi si allungano...) lavora ancora ad almeno tre rinforzi: un vice Gudmundsson, e Baldanzi è il primo della lista, un altro centrocampista (Giovanni Fabbian del Bologna e Ivan Ilic del Torino due idee) e un attaccante esterno possibilmente mancino che giochi a destra.

Poi aggiunge: l’arrivo di un difensore centrale invece, è legato all’eventuale uscita di Pablo Marì. A proposito. Sulla lista dei partenti restano Richardson (Nizza?), Kouame, Dzeko (in calo l’ipotesi Genoa, più semplice una pista all’estero) e Nicolussi Caviglia mentre Nzola, di rientro anticipato dal Pisa, potrebbe tornare allo Spezia. Senza escludere sorprese (Ndour è un altro che potrebbe partire) e cercando di non alterare i delicatissimi equilibri appena trovati.