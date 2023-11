GUCCIONE, Opportuno rimandare la partita di stasera

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'assessore dello Sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, ha espresso il suo pensiero sulla gara di stasera contro la Juventus tramite un post su Instagram. Queste le sue parole: "QUESTA SERA NON SARÒ ALLO STADIO. Non sarò allo stadio per Fiorentina-Juventus perché penso che sia opportuno rimandare la partita in un momento così difficile e doloroso per tutta la nostra comunità. In provincia di Firenze e in tutta la Toscana ci sono migliaia di persone sfollate, senza una casa a cui tornare e che hanno perso tutto. Persone che non sanno che futuro le aspetta e a cui dobbiamo dare aiuto e stare vicini. Per tutto questo penso che la decisione della Lega di Serie A di non rimandare la partita di oggi sia sbagliata e fuoriluogo.

Ringrazio invece tutti quei tifosi che in questi giorni si sono attivati in tantissimi per aiutare le persone dei territori colpiti.

Il vero sport insegna questo".

