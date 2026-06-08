Grosso e ipse dixit su Kean: "Le qualità non bastano, ma lo vedo concentrato"

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Fabio Grosso, appena ufficializzato sulla panchina della Fiorentina, è chiamato a prendere decisioni importanti insieme al ds Fabio Paratici, per plasmare una squadra su misura, partendo dalla valutazione dei giocatori in rosa. Su alcuni dall'ingaggio pesante come De Gea e Kean ci saranno anche valutazioni economiche da parte della società.

Kean ex pupillo di Grosso

Il percorso di Grosso è iniziato nelle giovanili della Juventus dove ha vinto tutto grazie anche ai gol di Moise Kean, che dunque ritroverà nella Fiorentina. Nella scorsa stagione, in un'intervista a 'Cronache di Spogliatoio', ha parlato in termini positivi: "Ai ragazzi come lui dico sempre che le qualità da sole non bastano per fare certi percorsi. Lo vedo maturato e pronto nel fare quello che sta facendo alla Fiorentina. Lo vedo centrato sulle cose che vuole ottenere". Ora starà proprio a Grosso e Paratici capire se Kean è pronto e concentrato ad una nuova stagione nella Fiorentina o le strade si separeranno ancora.