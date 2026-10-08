Grosseto, pignorate le quote detenute da Atlante srl. Il club: "Non influisce nella gestione"
Il Grosseto, tornato quest'anno in serie C, corre sul campo ma sembra avere qualche problema extra. Secondo quanto riportato da MaremmaOggi, infatti, la totalità delle quote dell'Us Grosseto 1912, detenute dalla società Atlante Srl, è stata sottoposta a pignoramento, come emerge dalla visura camerale aggiornata della società biancorossa.
Il club però ha risposto con una nota ufficiale per escludere qualsiasi ricaduta sulla gestione spiegando appunto che Atlante Srl è "soggetto giuridicamente distinto dal club, e che non c'è alcun trasferimento di proprietà né alcuna espropriazione. Sull'eventuale nomina di un custode, la nota afferma: "non risulta nominato alcun custode, sicché non vi è oggi alcuna novità concreta rispetto alla piena operatività della società".
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