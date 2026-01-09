Stadio Franchi, sopralluogo della sindaca: presto il cantiere si allargherà
Sopralluogo questa mattina al cantiere dello stadio Franchi della sindaca Sara Funaro e dell'assessora allo sport Letizia Perini. Con loro i responsabili della direzione Servizi tecnici del Comune. E' stata l'occasione per visionare le attività in corso, in linea con l'ultimo cronoprogramma approvato. Proseguono i lavori di restauro del calcestruzzo delle gradinate e la realizzazione dei setti in cemento armato della nuova gradinata.
Sono in corso di realizzazione i diaframmi di sostegno dei nuovi locali interrati, adiacenti alla vecchia palestra, dove troveranno posto le nuove centrali tecnologiche del Franchi. La prossima settimana il cantiere si allargherà all'area dell'attuale mercato rionale (spostato nel piazzale di Maratona) per consentire lo stoccaggio delle travi prefabbricate in acciaio già prodotte, necessarie per il completamento delle gradinate e per la realizzazione della copertura.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati