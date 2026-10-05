Golden Boy, svelati i 25 candidati finali: c'è anche Franco Mastantuono
Sono stati scelti oggi, fra i 50 candidati iniziali, i 25 giocatori Under 21 che andranno a contendersi l'European Golden Boy, edizione 2026. Come noto, si tratta del premio che elegge il miglior giocatore fra gli Under 21 protagonisti nei campionati europei, ideato dal 2003 dal quotidiano Tuttosport. Ecco la lista dei giocatori, suddivisi in gruppi di 5 (non in ordine di arrivo, ancora). Da segnalare la presenza del viola Franco Mastantuono.
La lista dei giocatori con Wild Card, che saranno presenti tra la 25a e la 21a posizione (non necessariamente in quest'ordine di arrivo): Charalampos Kostoulas (Grecia, Brighton) Rodrigo Mora (Portogallo, Roma) Joiane Gadou (Francia, Borussia Dortmund) Xavi Espart (Spagna, Barcellona) Franco Mastantuono (Argentina, Fiorentina)
I giocatori fra il 20° ed il 1° posto (non necessariamente in quest'ordine di arrivo):: Finn Jeltsch (Germania, Stoccarda) Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina, Juventus) Said El Mala (Germania, Colonia) Marc Bernal (Spagna, Barcellona) Jon Martin (Spagna, Real Sociedad) Konstantinos Karetsas (Grecia, Borussia Dortmund) Endrick (Brasile, Real Madrid) Gianluca Prestianni (Argentina, Benfica) Estevao (Brasile, Chelsea) Junior Kroupi (Francia, Bournemouth) Lennart Karl (Germania, Bayern Monaco) Myles Lewis-Kelly (Inghilterra, Arsenal) Jorrel Hato (Olanda, Chelsea) Victor Froholdt (Danimarca, Porto) Rayan (Brasile, Bournemouth) Luka Vuskovic (Croazia, Brighton) Ayyoub Bouaddi (Marocco, Manchester City) Yan Diomande (Costa d'Avorio, Real Madrid) Pau Cubarsi (Spagna, Barcellona) Warren Zaire-Emery (Francia, Paris Saint-Germain)
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