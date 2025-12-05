Fiorentina, tutti i dettagli della quarta maglia arancione con l'interno sfumato: le immagini

© foto di edoardo oliva
La Fiorentina questa mattina ha reso nota la sua quarta maglia della stagione 2025-2026. Un design semplice condito da un colore particolare, l'arancione. Le rifiniture sono viola e anche il giglio, come lo scritta dello sponsor Mediacom. Di seguito alcuni dettagli della maglia che all'interno mostra una serie di sfumature tra il rosso, il bianco e il viola, che la rendono unica nel suo genere. Infine c'è anche quella dei portieri è verde acqua con i bordi viola. 

