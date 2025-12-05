Undici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos

Le tabelle di marcia sono sempre molto rischiose. Ma alzi la mano chi non ha guardato il calendario del girone d'andata e mentalmente immaginato quanti punti sarebbe importante raggranellare. In un sondaggio effettuato lunedì scorso a "Zona mista" su RTV 38 la maggioranza dei votanti ha puntato sulla voce da 6 a 10. Non mi bastano. Intanto andiamo a ricordare il calendario delle ultime sei sfide. Sassuolo, Parma e Lazio in trasferta e Verona, Udinese e Cremonese al Franchi. Se escludiamo l'ultima gara, quella all'Olimpico contro la Lazio di Sarri, sono tutte partite abbordabili. Anzi, in condizioni ideali avremmo considerato questo calendario un perfetto trampolino di lancio per uno scatto in avanti importante in classifica. Io non chiedo la luna. Chiedo solo di poter guardare al futuro con positività. In questo momento finirei per conquistare undici punti in questo finale del girone d'andata. Tre vittorie e due pareggi. Sulla carta ho considerato persa la trasferta contro Sarri. Che però visto lo stato di salute del club biancoceleste sarà invece tutta da giocare. Undici punti sono un bottino credibile. Non da sognatore. Non ci porterebbe a gennaio lontano dalla zona rischio ma ci darebbe un motivo per rasserenarci. Sono convinto che nel girone di ritorno una Fiorentina meno impaurita può conquistare quattro-cinque punti in più. Sperando che le avversarie della zona bassa non facciano miracoli. La vittoria della Cremonese a Bologna certo non ci aiuta. Tanto per fare un esempio.

Cosa chiedo a Vanoli

Il nuovo allenatore mi piace molto nelle conferenze stampa. Mi ha incantato meno nelle scelte di campo. Gli chiedo scelte coraggiose. Il passaggio alla difesa a quattro potrebbe essere una scossa utile. Un obbligare la squadra a uscire dal già visto (e con risultati catastrofici) per andare in una nuova strada. La politica dei piccoli passi per il momento non ha pagato. E non può essere la strategia giusta per il futuro. Ora servono vittorie, servono tre punti. Potrebbe funzionare un centrocampo a rombo con Nicolussi basso e Fagioli alto. Con due punte. Credo che sia arrivato il mpomento di puntare su Dzeko. Questo vecchio campione ha avuto il coraggio di mettersi in gioco, di non vivere del suo prestigioso passato. E' diventato il simbolo del patto con la tifoseria. Vorrei vederlo in campo contro il Sassuolo.

Brescianini e Boga

Come ho scritto e detto due acquisti nel mercato invernale non sono più sufficienti. Nessuno ha dubbi sulla necessità di dare a Vanoli una figura importante a centrocampo e alla voce difensori centrali. Ma il tecnico viola ha segnalato anche la necessità di poter contare su un attaccante esterno. Dopo l'infortunio di Lamptey non esiste niente del genere nel gruppo viola. Mi permetto di suggerire due nomi, Ribadendo che non parlo di trattative ma di operazioni credibili. A centrocampo potrebbe essere utile una figura come Marco Brescianini che non ha trovato spazio nell'Atalanta. Non è un leader carismatico ma ha gamba e garantisce pure qualche gol. Anche il Napoli lo sta monitorando ma la società viola gli garantirebbe più spazio. Alla voce attaccanti esterni ci potrebbe essere l'ipotesi Jeremy Boga che dopo lo scontro con i tifosi del Nizza deve assolutamente cambiare aria. Boga tra l'altro è già stato nel mirino della Fiorentina quando militava nel Sassuolo. Ha talento ed è in cerca di rilancio. Potrebbe essere una figura giusta. Negli ultimi giorni è spuntata l'ipotesi Sergio Ramos per dare esperienza e qualità alla difesa. Se lo chiamasse De Gea...