Coppa Italia, alle 21 Lazio-Milan: le formazioni ufficiali
Alle 21 inizia l'ultimo ottavo di finale della Coppa Italia per quanto riguarda il mese di dicembre (le ultime due sfide si giocheranno a gennaio, compreso Fiorentina-Como che chiude il programma il 27) che vede di scena Lazio-Milan in una specie di rivincita della gara di campionato finita tra le polemiche per il rigore non concesso ai biancocelesti e l'espulsione di Allegri. Ecco le formazioni per questa partita di Coppa:
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
