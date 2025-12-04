All'Olimpico festeggia la Lazio: eliminato il Milan dalla Coppa Italia

vedi letture

Un gol di Zaccagni nel finale decide l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Grande festa all'Olimpico per i biancocelesti di Sarri che dopo una partita molto combattuta e a pochi giorni dalla sconfittta con tante polemiche proprio contro i rossoneri, stavolta hanno la meglio della squadra allenata da Allegri. Tanta tattica e tanto fisico in una partita sporca che Zaccagni sblocca di testa su corner: tanto basta alla Lazio che elimina così il Milan dalla Coppa Italia.