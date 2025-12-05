Social

La Fiorentina svela la quarta maglia: è arancione con dettagli viola, il video

Oggi alle 10:26Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina in collaborazione con il suo sponsor Kappa ha reso nota la nuova quarta maglia ufficiale della squadra. "Due lati, un'unica identità. Il nuovo "Fourth Kombat" Kit racconta la storia di Firenze e della sue gente" si legge nella descrizione del reel pubblicato dalla società viola sui propri social.

La particolarità? La maglia è di colore arancione con alcuni dettagli viola.