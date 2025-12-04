Coppa Italia: il Parma si illude ma ai quarti va il Bologna in rimonta

Coppa Italia: il Parma si illude ma ai quarti va il Bologna in rimontaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:05News
di Redazione FV

Il Bologna vola ai quarti di finale di Coppa Italia battendo in rimonta il Parma per 2-1. Sono infatti i ducali a passare in vantaggio per primi al 13' con il gol di Benedyczak. Al 38' il Bologna perviene però al pareggio con Crowe mentre il gol del sorpasso che vale i quarti di finale è di Castro che all'89' fa esplodere il Dall'Ara.