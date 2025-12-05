Gudmundsson si sfoga, il Corriere Fiorentino: "Ora può ritrovare i suoi colpi"

Anche il Corriere Fiorentino si concentra su Albert Gudmundsson e sullo sfogo che il calciatore ha avuto ieri sui propri social dopo che si è chiusa definitivamente la vicenda legata all'accusa di "cattiva condotta sessuale" in cui era stato coinvolto. È quasi un anno e mezzo che l'islandese appare perso, si legge sul quotidiano, alla perenne ricerca di quello che era stato al Genoa e che invece a Firenze non si è mai visto.

Lo dicono le prestazioni, ultime uscite comprese, e lo certificano i numeri: 49 presenze con la maglia viola per la «miseria» di 12 gol e 5 assist, pochissimi per uno che nell’ultima annata sotto la luce della Lanterna aveva timbrato 16 volte in 37 partite. E chissà che ora, insieme alla pace ritrovata, non ritrovi anche i suoi colpi, per il suo bene e quello della Fiorentina.