Baiano sul modulo: "Non c'è la rosa per cambiarlo, serve aspettare gennaio"
Nell'intervista esclusiva rilasciata a news.superscommesse.it, Ciccio Baiano, tra i tanti argomenti trattati, ha detto la sua sul possibile cambio di modulo di Vanoli per la sfida contro il Sassuolo: "Dipende quale. Se si vuole giocare con gli esterni offensivi, non ce n’è nemmeno uno in rosa e per cambiare modulo bisogna aspettare gennaio. Sapendo poi tutti che ti devi rinforzare, è difficile comprare ed i prezzi aumentano. Gennaio è un mercato difficile, i calciatori forti non te li danno o li strapaghi.
Quindi, o sei partito in anticipo, o sarà dura. Devi comprare tre esterni almeno e non sarà facile trovarli. Diverso è il caso, invece, se si decidesse di puntare ad esempio sul 4-3-1-2".
Pubblicità
News
Le più lette
2 "Processo farsa. Negli atti giudizi su come era vestita la vittima": accuse a Gudmundsson dall'Islanda
3 Le riflessioni di Vanoli e il cambio modulo, verso la difesa a 4 a Reggio Emilia. Davanti dubbio due punte
Copertina
Lorenzo Di BenedettoScelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
Angelo GiorgettiPioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com