Baiano sul modulo: "Non c'è la rosa per cambiarlo, serve aspettare gennaio"

vedi letture

Nell'intervista esclusiva rilasciata a news.superscommesse.it, Ciccio Baiano, tra i tanti argomenti trattati, ha detto la sua sul possibile cambio di modulo di Vanoli per la sfida contro il Sassuolo: "Dipende quale. Se si vuole giocare con gli esterni offensivi, non ce n’è nemmeno uno in rosa e per cambiare modulo bisogna aspettare gennaio. Sapendo poi tutti che ti devi rinforzare, è difficile comprare ed i prezzi aumentano. Gennaio è un mercato difficile, i calciatori forti non te li danno o li strapaghi.

Quindi, o sei partito in anticipo, o sarà dura. Devi comprare tre esterni almeno e non sarà facile trovarli. Diverso è il caso, invece, se si decidesse di puntare ad esempio sul 4-3-1-2".