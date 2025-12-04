Antei: "Difesa viola forte ma ora in difficoltà, le dice anche male. Passare a 4 si può"

Luca Antei, ex giocatore del Sassuolo ed attualmente nello staff di Bucchi all'Arezzo ha parlato a Radio Bruno della sfida tra i neroverdi e la Fiorentina: "Il Sassuolo dopo una partenza stentata con il tempo ha trovato una buona solidità e un buon gioco che hanno portato dei risultati positivi. La Fiorentina anche se è una squadra forte è però in un momento delicato, i giocatori e la società hanno un po' di difficoltà ma di sicuro è in grado di riprendersi".

Sulla difesa viola aggiunge: "La Fiorentina ha tre difensori forti, ma ora sono in un brutto periodo anche se ormai non si parla più di singolo reparto ma di tutta la squadra. Basta veramente un qualcosa che non va e si prendono le imbarcate. Inoltre finora alla Fiorentina non ha detto bene, basti pensare al primo gol preso contro l'Atalanta. Confido però che questo momento passerà. Passare a 4? Possono giocarsi, con un assetto però più offensivo perché gli eventuali terzini sono tutti giocatori di spinta. Ma con la giusta applicazione possono giocare a 4 dietro. Comuzzo? Ha avuto un esplosione incredibile, ha iniziato a giocare titolare giovanissimo. Ci può stare un calo, ha il tempo dalla sua parte".