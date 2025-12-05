Maldini può lasciare l'Atalanta: oltre al Torino sulle sue tracce c’è anche la Fiorentina

Maldini può lasciare l'Atalanta: oltre al Torino sulle sue tracce c’è anche la Fiorentina FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:31Primo Piano
di Redazione FV

Daniel Maldini può lasciare l'Atalanta a gennaio per andare a rilanciarsi altrove dopo lo scarso minutaggio ricevuto finora, si legge su Tuttosport. Anche la Dea sembrerebbe adesso orientata ad aprire la porta alla partenza del trequartista attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Torino ha messo gli occhi su di lui, ma c'è ampia concorrenza.

A partire dalla Fiorentina, si legge sul quotidiano, che lo aggiungerebbe volentieri al proprio organico, ma l’ultimo posto in classifica forse indurrà la Viola a dare priorità all’arrivo di rinforzi in altri settori del campo (la difesa in primis). Sullo sfondo anche la Lazio che però deve dare i conti con la questione relativa allo sblocco del mercato.