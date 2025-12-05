FirenzeViola
Fortini ci prova, ieri ancora febbre ma c'è ottimismo: decisiva la rifinitura
Niccolò Fortini prova a rimettersi in corsa proprio sul filo di una vigilia delicata. Dopo giorni complicati, in cui l’influenza da martedì sera lo aveva completamente bloccato, il classe 2006 - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - da ieri ha mostrato i primi segnali di ripresa: le sue condizioni sono migliorate, anche se in serata il terzino aveva ancora qualche linea di febbre, motivo per cui ieri si è limitato a svolgere del lavoro in palestra.
La rifinitura di questa mattina sarà decisiva per capire se potrà almeno accomodarsi in panchina domani contro il Sassuolo. Nel frattempo, però, attorno al suo recupero cresce un cauto ma concreto ottimismo.
