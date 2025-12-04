Italiano parla della Fiorentina: "Mi dispiace. Firenze spinge ma pretende"

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Mediaset e ha risposto anche a una domanda sulla situazione della Fiorentina: “Mi dispiace, c’è gente stupenda in società. Tutto questo era inaspettato, ma c’è ancora margine per rimediare. La squadra è costruita per ben altre posizioni di classifica.

Firenze è una piazza che ti spinge, quando deve starti vicina è straordinaria, ma pretende, quando le cose vanno così male c’è da dare una sterzata. Vanoli e tutti gli altri componenti daranno quella sgasata che serve per rimediare, in società c’è gente squisita e fantastica, sono convinto rimedieranno perché la squadra ha tanta qualità".