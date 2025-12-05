Vanoli studia l'attacco a 3, Tuttosport: "Gudmundsson a sostegno di Kean-Piccoli"

Secondo quanto si legge su Tuttosport Paolo Vanoli sta provando a studiare come rendere meno vulnerabile la difesa, meno fragile e più propositivo il centrocampo, più concreto l'attacco da cui passa gran parte delle fortune di una squadra. Un super lavoro insomma per il tecnico di Varese subentrato un mese fa all'esonerato Pioli, d'altronde non c'è più tempo da perdere: la vittoria manca ancora e la classifica fa paura. Urge dunque una scossa, una svolta.

Vanoli deve rinunciare allo squalificato Pongracic, spera di convocare Gosens dopo un mese e medita di confermare in avanti Kean-Piccoli (ma Dzeko freme) sostenuti da Gudmundsson, la cui vicenda processuale in Islanda nel 2023 per presunta cattiva condotta sessuale si è appena conclusa col ricorso respinto contro la sua assoluzione.