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Fiocco azzurro in vista per Lezzerini. Annuncia l'arrivo del secondo figlio
FirenzeViola.it
Fiocco azzurro in vista per Luca Lezzerini, portiere della Fiorentina. Con un messaggio condiviso sui propri canali social, l'estremo difensore viola ha annunciato l'arrivo di Leonardo, secondogenito di Lezzerini e della compagna Veronica Tasca.
"Il nostro caos preferito. Quello fatto di risate, amore e momenti che vorremmo fermare per sempre. E presto, in mezzo a tutto questo, ci sarai anche tu, Leonardo", il messaggio del classe '95 a corredo di una serie di foto di famiglia anche assieme alla prima figlia Sophie.
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