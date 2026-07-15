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Finito il percorso in viola, Guberti riparte dal Frosinone: allenerà la Primavera

Finito il percorso in viola, Guberti riparte dal Frosinone: allenerà la PrimaveraFirenzeViola.it
© foto di Alberto Fornasari
Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

Dopo aver chiuso il suo percorso nel settore giovanile della Fiorentina, il giovane allenatore Stefano Guberti riparte dal Frosinone. In particolare, l'ex viola sarà il tecnico della formazione Primavera ciociara, come annuncia lo stesso club laziale sui suoi canali ufficiale: "Frosinone Calcio comunica che il nuovo allenatore responsabile della formazione Primavera sarà Stefano Guberti".