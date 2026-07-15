Alajbegovic vicino all'arrivo in Serie A: sul talento bosniaco c'è l'Atalanta
L'Atalanta continua a spingere con decisione per assicurarsi le prestazioni di Kerim Alajbegovic, giovane trequartista bosniaco che negli ultimi giorni era finito anche nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il classe 2007 avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento in nerazzurro, dando il via libera all'operazione.
Nel frattempo, i contatti tra Atalanta e Bayer Leverkusen proseguono senza sosta, con i due club al lavoro per trovare un'intesa definitiva e ridurre la distanza economica che ancora separa le parti. La società bergamasca vuole chiudere l'affare nel più breve tempo possibile, così da mettere a disposizione di Maurizio Sarri il primo rinforzo offensivo della sua nuova avventura sulla panchina della Dea.
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