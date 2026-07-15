Paratici non molla Ruggeri, SportMediaset: "I viola vogliono il prestito con diritto"

vedi letture

Matteo Ruggeri non è mai tramontato nelle idee della Fiorentina: il ds Paratici starebbe lavorando ad un prestito con diritto di riscatto

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per le corsie esterne e nelle ultime ore sarebbe tornato sotto i riflettori il nome di Matteo Ruggeri. Il laterale italiano, attualmente all’Atletico Madrid, è un profilo seguito con interesse dalla società viola. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il direttore dell’area sportiva Fabio Paratici starebbe lavorando per provare a convincere il club spagnolo a liberare il giocatore dopo una sola stagione trascorsa in Liga. L’obiettivo della Fiorentina sarebbe quello di riportare Ruggeri in Italia e inserirlo nel progetto tecnico della squadra.

La possibile formula dell’operazione

La trattativa, qualora dovesse entrare nel vivo, potrebbe svilupparsi con una formula favorevole al club viola. L’idea sarebbe infatti quella di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe alla Fiorentina di rimandare l’investimento più importante e gestire con maggiore equilibrio il mercato estivo. Il profilo di Ruggeri resta quindi tra quelli monitorati dalla dirigenza viola, con i prossimi giorni che potrebbero fornire ulteriori indicazioni sull’eventuale apertura da parte dell’Atletico Madrid.