Inghilterra-Argentina vale un posto in finale Mondiale: le formazioni ufficiali
È tutto pronto per una delle sfide più attese del Mondiale, la seconda semifinale. Inghilterra e Argentina si affrontano in una partita dal grande fascino, con in palio un posto nella finale. I due commissari tecnici hanno sciolto gli ultimi dubbi e hanno scelto gli undici titolari per il confronto.
Thomas Tuchel punta sulla qualità di Jude Bellingham alle spalle di Harry Kane, mentre Lionel Scaloni conferma la coppia offensiva formata da Lionel Messi e Julián Álvarez. L’Argentina cambia qualcosa rispetto alle ultime uscite, con Giuliano Simeone inserito dal primo minuto.
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel.
Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Julian Alvarez. Allenatore: Lionel Scaloni.
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