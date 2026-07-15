Storia ad Atlanta: l'Argentina ribalta l'Inghilterra sul finale e difenderà il titolo Mondiale
Una straordinaria Argentina centra la seconda finale consecutiva al Mondiale. I Campioni del Mondo in carica difenderanno il titolo domenica sera, alle 21, quando sfideranno la Spagna per la finalissima della rassegna iridata: battuta l'Inghilterra 2-1 in rimonta, quando era stato Gordon ad aprire le marcature a seguito di una dormita di Molina in apertura di secondo tempo. E proprio lì inizia l'errore che paga Tuchel, che schiera tutti i suoi uomini dietro la metà campo quando manca più di mezzora.
L'Albiceleste preme, centra due pali e a pochi minuti dalla fine pareggia con un gran tiro dal limite dell'area di Enzo Fernandez, su passaggio di Messi dopo un angolo battuto corto. Inizia il recupero e scoppia il pandemonio, per "colpa" di Lautaro Martinez: è ancora Messi ad andare via sulla destra e a pennellare un cross che il capitano dell'Inter deve solo spingere in porta. I Tre Leoni non riescono a rimetterla in piedi, triplice fischio: come nella leggendaria sfida dell'86, non cambia l'esito. Fa festa l'Argentina, che domenica sera potrà difendere il titolo contro le Furie Rosse.
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