Calciomercato
Oulai, Fiorentina e Trabzonspor molto vicine: trattativa nella fase finale
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Fiorentina e Trabzonspor sono molto vicine per Oulai: l'operazione tra viola e turchi sta entrando nella fase decisiva
La Fiorentina è sempre più vicina a chiudere l’operazione per Oulai. Il club viola e il Trabzonspor avrebbero infatti compiuto importanti passi avanti nella trattativa, che nelle ultime ore sarebbe entrata nella sua fase decisiva. I contatti tra le parti proseguono in modo positivo e la distanza tra le due società sembra ormai ridotta al minimo.
L’affare si avvicina dunque alla fumata bianca, con la Fiorentina pronta a definire gli ultimi dettagli prima di arrivare alla chiusura definitiva. Oulai rappresenta un profilo seguito con attenzione dalla dirigenza viola, intenzionata a completare l’organico con nuovi innesti in vista della prossima stagione. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il trasferimento del giocatore a Firenze.
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