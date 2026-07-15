Calciomercato Oulai, Fiorentina e Trabzonspor molto vicine: trattativa nella fase finale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 21:10 Primo Piano di Redazione FV fonte Niccolò Ceccarini di Fonti preferite

Fiorentina e Trabzonspor sono molto vicine per Oulai: l'operazione tra viola e turchi sta entrando nella fase decisiva