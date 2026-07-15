Parla il Ds del Siviglia: "Vogliamo rinnovare Oso. Normale abbia offerte: è giovane e di valore"

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Al margine della prima conferenza stampa della stagione, José Ignacio Navarro, nuovo direttore sportivo del Siviglia, ha detto la sua a proposito di alcuni suoi giocatori tra cui Oso, obiettivo della Fiorentina di Fabio Paratici in questi roventi giorni di calciomercato. Queste le parole del nuovo Ds sul giovane terzino spagnolo: "Oso ha un contratto, l'unica cosa che cambia rispetto allo scorso anno è che entrerà in pianta stabile in prima squadra, come Castrín. L'intenzione è quella di prolungare i loro contratti, anche se hanno mercato così come altri giocatori. Siamo aperti a tutto, hanno il loro valore, sono giovani ed è normale che arrivino delle offerte".

Dopo essersi avvicinata negli ultimi giorni al terzino spagnolo, però, la Fiorentina ha preferito spostare l'attenzione su Valdepeñas, raggiungendo di fatto l'accordo con il Real Madrid. Quindi è probabile che Paratici possa abbandonare la pista di Oso per rivolgere l'attenzione verso altri obiettivi.