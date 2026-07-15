Canovi applaude Paratici: "Un ottimo direttore. Ma brava anche la società"

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Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi, è stato ospite dei microfoni di TMW Radio nel corso della giornata e si è soffermato anche sulla Fiorentina, più precisamente sull'operato di Fabio Paratici sul mercato. Queste le sue considerazioni: "Che Paratici sia un ottimo direttore sportivo è comprovato. È anche abituato a spendere tanto, come accadeva alla Juventus. Quando hai i soldi dei certo è più facile fare mercato, quindi bravo lui ma brava anche la società".

Così invece Canovi sul prossimo ct dell'Italia, con Pirlo favorito: "Bisogna capire che cosa hanno in testa in Federazione, perché se pensiamo ancora che siano i nomi a poter cambiare il calcio italiano non abbiamo capito niente. Il cambiamento non si fa con Pirlo, ma neanche con Conte o con gli altri nomi, incluso quello di Spalletti. La partita di ieri ci avrebbe dovuto spiegare che cos'è un allenatore. La Francia non ha fatto un tiro in porta nonostante la Spagna abbia fatto la partita. Il calcio è cambiato e se non lo capiamo non vinceremo più niente".