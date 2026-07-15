La Fiorentina spinge per Arokodare. Lui preme per trasferirsi a Firenze

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I viola spingono forte per l'attaccante degli Wolves. Il giocatore preme sul club per trasferirsi alla Fiorentina

La Fiorentina sta proseguendo con grande attenzione la ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo e, nelle ultime ore, avrebbe aumentato il pressing per Tolu Arokodare. Il club viola è in contatto con il Wolverhampton per cercare di trovare un’intesa sul trasferimento dell’attaccante nigeriano. A riportarlo è Fabrizio Romano, secondo cui i colloqui tra le due società stanno andando avanti in maniera costante dopo la nuova proposta avanzata dalla Fiorentina nella mattinata di oggi.

Un aspetto che potrebbe avere un peso importante nella trattativa è la posizione del giocatore. Arokodare avrebbe infatti manifestato la volontà di lasciare il Wolverhampton e avrebbe indicato Firenze come destinazione gradita. La preferenza dell’attaccante per un eventuale approdo alla Fiorentina potrebbe quindi diventare un elemento decisivo per provare a chiudere l’operazione.