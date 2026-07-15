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Corsa, sudore e tanto pallone: gli scatti più belli dell'allenamento di oggi

Corsa, sudore e tanto pallone: gli scatti più belli dell'allenamento di oggi
© foto di Lorenzo Bottaro
Ieri alle 22:00News
di Redazione FV

Terzo giorno di ritiro al Viola Park, con la Fiorentina che continua la sua preparazione estiva all'interno del suo quartier generale, aperto ai tifosi e ai media per le sessioni del pomeriggio. Da poche ore si è conclusa la terza seduta a porte aperte, in cui i viola hanno continuato a spingere sull'acceleratore per mettere benzina nelle gambe ed assimilare i dettami tattici del nuovo allenatore.

Un allenamento pieno di esercitazioni in cui non sono mancati gli scatti a cura della nostra redazione, dove vengono immortalati i protagonisti della stagione che verrà nel bel mezzo di corsa, sudore e tanto lavoro palla al piede. Ecco le immagini migliori di questo mercoledì pomeriggio (foto di Lorenzo Bottaro):

© foto di Lorenzo Bottaro
© foto di Lorenzo Bottaro
© foto di Lorenzo Bottaro
© foto di Lorenzo Bottaro
© foto di Lorenzo Bottaro
© foto di Lorenzo Bottaro
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