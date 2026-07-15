Dagli inviati
Corsa, sudore e tanto pallone: gli scatti più belli dell'allenamento di oggi
Terzo giorno di ritiro al Viola Park, con la Fiorentina che continua la sua preparazione estiva all'interno del suo quartier generale, aperto ai tifosi e ai media per le sessioni del pomeriggio. Da poche ore si è conclusa la terza seduta a porte aperte, in cui i viola hanno continuato a spingere sull'acceleratore per mettere benzina nelle gambe ed assimilare i dettami tattici del nuovo allenatore.
Un allenamento pieno di esercitazioni in cui non sono mancati gli scatti a cura della nostra redazione, dove vengono immortalati i protagonisti della stagione che verrà nel bel mezzo di corsa, sudore e tanto lavoro palla al piede. Ecco le immagini migliori di questo mercoledì pomeriggio (foto di Lorenzo Bottaro):
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