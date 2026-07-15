FirenzeViola Centrocampo da sogno o cessione di Fagioli in ponte? Lì in mezzo per la Fiorentina i conti non tornano

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L'entusiasmo dei tifosi per un reparto super: ma occhio all'incognita Fagioli

Quella di Christ Inao Oulai e la Fiorentina non è nemmeno una telenovela, è una di quelle soap turche, per l'appunto visto che parte tutto da Trebisonda, sceneggiati da Rete4 per casalinghe con intrecci e colpi di scena. Tra le mezze verità che rimbalzano da una parte e dall'altra quella che sembra chiara è la volontà del calciatore di lasciare il Trabzonspor e trasferirsi a Firenze. La Fiorentina lo ha adocchiato per rafforzare un centrocampo che sembra già a posto così, quantomeno a livello numerico. E quindi la domanda nasce spontanea, specie alla luce degli investimenti pesanti fatti finora: i Commisso hanno deciso di aprire del tutto i rubinetti o è in ponte una cessione di rilievo, magari sempre nello stesso reparto?



Il trio delle meraviglie

Perché il tifoso fiorentino a metà luglio deve sognare, è lecito e giustificato anche dalle ultime operazioni di mercato. Adesso se chiude gli occhi vede un centrocampo a tre formato da Atta da una parte, già di per sé uno degli investimenti più cari della centenaria storia del club gigliato, dall'altra il funambolico Oulai reduce da un Mondiale da protagonista con la Costa d'Avorio; e in mezzo un regista illuminato, come ce ne sono pochi in Serie A, Nicolò Fagioli, la luce anche in una stagione buia come quella recente. What else? Poi ci sarebbe anche Thorstvedt nella lista interminabile di giocatori trattati nell'ombra da Fabio Paratici. Abbondanza ma anche tanta tanta qualità, presentarsi così ai nastri di partenza della Serie A equivale a una dichiarazione d'intenti per la lotta alle posizioni europee.

Incognita Fagioli

Poi però ci sono i tifosi contabili e gli scettici, più o meno abituati all'alternarsi tra gioie e fregature. E quindi in tanti hanno già iniziato a guardare con occhi mogi proprio Fagioli, uno che potrebbe essere il sacrificato sul mercato. Perché, è chiaro, di incedibili non ce ne sono in casa Fiorentina. E perché in quel reparto il pezzo pregiato è proprio l'ex Juventus. Sirene di Premier solo intraviste, ma la sua è l'unica uscita che potrebbe garantire altresì un'entrata cospicua.

Più di uno di troppo

Non c'è solo Fagioli in mezzo al campo. Perché, cessione pesante o no, la coperta diventa di quelle lunghe, forse troppo lunghe anche per poterci fare un orlo, considerando che la Fiorentina non avrà l'impegno europeo in stagione. Atta dunque, poi Fagioli, ma anche Mandragora, Ndour, Fabbian, Brescianini, con un altro ingresso i centrocampisti diventerebbero sette, un tantino troppi appunto. Su Ndour la Fiorentina punta e Fabbian e Brescianini, per gli investimenti fatti, sono difficilmente vendibili senza fare un harakiri finanziario. Ecco quindi che Mandragora potrebbe essere in uscita. Senza contare appunto Thorstvedt...