FIGC, il piano di Abete: meno peso alla Serie A e più attenzione ai vivai

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Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il programma elettorale di Giancarlo Abete per la presidenza della FIGC si concentra sul rafforzamento del ruolo della Federazione come punto di equilibrio tra le diverse componenti del calcio italiano, criticando l'eccessivo peso decisionale rivendicato dalla Serie A negli ultimi anni.

Tra i punti centrali del progetto figurano la tutela del calcio di base, della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, considerate realtà strategiche per il futuro del movimento. Ampio spazio è dedicato anche alla formazione dei giovani, alla valorizzazione dei vivai e alla riforma dei settori tecnici, con l'obiettivo di migliorare la crescita dei talenti e l'accesso ai percorsi formativi per allenatori e operatori del settore.

Abete propone inoltre una revisione della governance federale per superare gli attuali blocchi decisionali, un graduale ridimensionamento dell'area professionistica e una riorganizzazione della gestione delle Nazionali e del Club Italia. Nel documento trovano spazio anche interventi a sostegno del calcio femminile, con particolare attenzione allo sviluppo della base, e una riforma dell'Associazione Italiana Arbitri per separare maggiormente gli aspetti tecnici da quelli associativi. Prosegue Tmw: sul fronte economico, il programma punta a garantire maggiore sostenibilità a tutto il sistema attraverso misure da sviluppare insieme a Governo e Parlamento, tra cui agevolazioni fiscali per le società, incentivi alle sponsorizzazioni, contrasto alla pirateria e nuove risorse da destinare ai vivai e all'impiantistica sportiva.