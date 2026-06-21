Mondiali, le formazioni ufficiali di Spagna-Arabia Saudita: c'è Lamine Yamal dal 1'

Mondiali, le formazioni ufficiali di Spagna-Arabia Saudita: c'è Lamine Yamal dal 1'
Oggi alle 17:20News
di Redazione FV

L'undicesimo giorno dei Mondiali parte fra poco, ore 18 italiane, con Spagna-Arabia Saudita. Di seguito le formazioni ufficiali di Spagna-Arabia Saudita, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali.  Seconda giornata del gruppo H, con le furie rosse chiamate a ripartire dopo il deludente pareggio a reti bianche contro Capo Verde; per farlo, De La Fuente 'rischia' subito Lamine Yamal, non al meglio ma titolare, a differenza della gara di lunedì scorso. Dall'altra parte l'Arabia Saudita, reduce dal pari contro l'Uruguay, si schiera con un abbottonatissimo 5-3-2. 

Ecco le formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct.: De la Fuente.

ARABIA SAUDITA (5-3-2): Lajami; Al Amri, Al Tambakti, Saud, Al Harbi; Al Dawsari, Al Juwayr, Al Khaibari; Al Brikan, Al Dawsari. Ct.: Donis.