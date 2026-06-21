Sousa confessa: "L'Italia è casa. Voglio allenare un club come la Juventus"

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Paulo Sousa guarda di nuovo all'Italia ed al calcio europeo. L'attuale tecnico dello Shabab Al Ahli con cui ha centrato diversi record e titoli negli Emirati Arabi Uniti, in una intervista rilasciata a Tuttosport ha spiegato: "Quanto mi manca l’Italia? Il Portogallo è il mio Paese, la mia patria, ma l’Italia è casa. Mi ha aiutato a crescere come calciatore professionista e come persona. Condivido con gli italiani il modo di vivere il calcio e la vita, mi mancano entrambe le cose".

Alla domanda se ci siano mai stati contatti con la Juventus per tornare da tecnico, ha risposto: "La Juventus è uno dei migliori club al mondo e ho avuto la fortuna di vincere con loro. Sono un allenatore di calcio professionista e so distinguere bene ogni cosa. Quello che so è che voglio allenare club e squadre che abbiano la stessa mentalità, ambizione e voglia di vincere titoli".

Poi sullo Shabab Al Ahli: "I record? È il motivo che mi ha spinto ad accettare questo progetto, ho visto il potenziale per vincere tutto. Abbiamo vinto quattro titoli in una stagione, battuto record (33 gare senza sconfitte nel 2025, ndr) e raggiunto le semifinali della Champions League AFC, il risultato naturale del lavoro quotidiano".