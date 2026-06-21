Ve lo ricordate Luiz Henrique? Il Napoli pensa all'ex obiettivo viola

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Idea brasiliana per l’attacco del Napoli: secondo quanto riferito da Sport Mediaset, il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe infatti sulle tracce di Luiz Henrique. Classe 2001, protagonista della Libertadores vinta dal Botafogo nel 2024, è attualmente impegnato ai Mondiali con Carlo Ancelotti e tesserato per lo Zenit San Pietroburgo. Proprio la richiesta del club russo sarebbe un ostacolo non da poco per l’interessamento del Napoli. La richiesta si può avvicinare infatti ai 40 milioni di euro, anche perché solo l’anno scorso i russi hanno sborsato 35 milioni per strapparlo alla società brasiliana.

Per il Napoli si tratterebbe di un ritorno di fiamma. Luiz Henrique era finito nei radar dei partenopei già nel 2023, quando militava al Betis nella sua prima esperienza europea, non fortunatissima - 4 gol in 64 apparizioni nelle due stagioni in Andalusia -, dopo i primi passi in patria, al Fluminense. Nel gennaio 2025 era stato il grande obiettivo di mercato della Fiorentina, poi sfumato per cifre e volontà del calciatore.