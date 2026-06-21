Futuro in Italia per Kessie? A gennaio lo cercò anche la Fiorentina
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Franck Kessie è tornato al gol con la Costa d'Avorio nella sconfitta 2-1 al Mondiale contro la Germania e TMW parla del possibile futuro del centrocampista. Lo stesso centrocampista dell'Al Ahli, intervistato nei giorni scorsi, ha ricordato come l'Italia sia per lui una seconda patria L'ipotesi di un ritorno al Milan sembra ad oggi piuttosto remota, è la Juventus la squadra che, sotto traccia, si starebbe muovendo con la maggior convinzione. Spalletti lo allenerebbe molto volentieri. Kessie comunque è stato anche nei pensieri di altre società, come il Como o la Fiorentina, che a gennaio avevano provato ad aprire delle discussioni, invano.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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