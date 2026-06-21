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I Guelfi Firenze in finale Scudetto per la quinta volta consecutiva: battuti i Dolphins Ancona

I Guelfi Firenze in finale Scudetto per la quinta volta consecutiva: battuti i Dolphins Ancona
Oggi alle 14:40News
di Alessandro Di Nardo

I Guelfi Firenze entrano nella storia del Football americano del nostro paese: battendo nella semifinale Scudetto per 48 a 21 i Dolphins Ancona, la squadra fiorentina stacca il pass per la finale. Si tratta della quinta finale consecutiva per i toscani, che sfideranno il prossimo 4 luglio la vincente tra Panthers Parma e Giaguari Torino (match in programma stasera). Per l'ennesimo appuntamento con la storia appuntamento quindi fra due settimane, allo stadio di Ferrara, quando i Guelfi scenderanno in campo per conquistare l'anello.