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I Guelfi Firenze in finale Scudetto per la quinta volta consecutiva: battuti i Dolphins Ancona
I Guelfi Firenze entrano nella storia del Football americano del nostro paese: battendo nella semifinale Scudetto per 48 a 21 i Dolphins Ancona, la squadra fiorentina stacca il pass per la finale. Si tratta della quinta finale consecutiva per i toscani, che sfideranno il prossimo 4 luglio la vincente tra Panthers Parma e Giaguari Torino (match in programma stasera). Per l'ennesimo appuntamento con la storia appuntamento quindi fra due settimane, allo stadio di Ferrara, quando i Guelfi scenderanno in campo per conquistare l'anello.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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