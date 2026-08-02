Il Catanzaro mette nel mirino Braschi: può fare il vice Iemmello
Il Catanzaro continua a muoversi sul mercato per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B. La dirigenza giallorossa, con il direttore sportivo Ciro Polito in prima linea, è al lavoro per individuare gli ultimi tasselli utili a completare l'organico a disposizione del tecnico.
Braschi nel mirino
Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Riccardo Braschi. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giovane attaccante di proprietà della Fiorentina sarebbe uno degli obiettivi principali del club calabrese. L'idea è quella di affidargli il ruolo di alternativa a Pietro Iemmello, puntando su un talento giovane da far crescere e valorizzare nel tempo.
Operazione difficile: il punto
La trattativa, però, si preannuncia tutt'altro che semplice. Sul centravanti, infatti, ci sarebbe anche l'interesse di diverse società di Serie B, pronte a inserirsi nella corsa. Nonostante la concorrenza, il Catanzaro sarebbe intenzionato a muoversi concretamente nei prossimi giorni per cercare di portare Braschi in giallorosso.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati