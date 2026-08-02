Calciomercato Piccoli ha sorpreso la Fiorentina: il centravanti è sotto esame. Grosso ci pensa

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Roberto Piccoli non è più certo di partire: il centravanti sta cercando convincere la Fiorentina a trattenerlo. Prossimi giorni decisivi

Il pre-campionato sta restituendo allo staff tecnico viola un Roberto Piccoli pimpante e senz’altro diverso dal centravanti spaesato visto nella maggior parte della scorsa stagione. Il classe 2001 sta provando a mettersi in mostra agli occhi di Fabio Grosso e ci sta in parte riuscendo, con determinazione ed efficacia. Elementi per nulla banali nella testa dell’allenatore così come della società. Il gol segnato ieri al Real Madrid è la conferma della crescita di Piccoli.

Da partente sicuro a possibile risorsa

In un primo momento l’ex Cagliari sembrava destinato alla cessione certa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, lo scenario è cambiato: il che non significa che il giocatore sarà blindato al cento per cento, ma che la Fiorentina lo valuterà più approfonditamente. In particolare lo farà Grosso, rimasto piacevolmente sorpreso dal rendimento di Piccoli al Viola Park e in tournée. Dipendesse dal ragazzo non ci sarebbe alcun dubbio: opterebbe per Firenze.

La Lazio e la richiesta della Fiorentina

Nelle ultime settimane si era presentata la Lazio, che però non aveva affondato il colpo. Non c’era l’accordo con la Fiorentina e tanto meno con Piccoli. Questo non toglie che i biancocelesti possano tornare alla carica, nel caso la dirigenza viola chiederebbe almeno 20 milioni di euro. Nel frattempo l’attaccante continua a lavorare nell’ottica di convincere i viola, sempre che non arrivi un centravanti capace di ridurne al minimo l'impiego. Ma quello si vedrà.