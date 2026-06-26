Dembele stende la Norvegia e passa da prima, il Senegal vince e spera

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La Francia si prende tre punti e il primato del girone I battendo con un perentorio 4-1 la Norvegia priva di Haaland (rimasto in panchina). Ad incanalare sui binari francesi il match la tripletta di Dembele nel primo tempo (7', 20' e 32') nonostante il momentaneo 2-1 di Aasgaard. Nella ripresa la Norvegia prova a reagire ma Maignain para prima un rigore a Larsen per un fallo di Theo Hernandez poi argina altre occasioni degli avversari ed anzi nel recupero Doue trova il definitivo 4-1 per la Francia.

Nell'altra gara del girone il Senegal batte 5-0 il Qatar rimasto in dieci già al 13' e chiudendo il girone a 3 punti e un +2 come differenza reti spera di passare come miglior terza. Il vantaggio subito al 4' di Diarra con il Qatar che come detto resta in dieci al 13' per l'espulsione di Sulaka ma resiste fino al 45'. Nella ripresa il Senegal dilaga con Sarr (56'), doppietta di Gueye (59' e 71') e Ndiaye che all'82' fissa il 5-0